العلماء يطورون رذاذا جديدا مضادا للشيخوخة من القنب "فائق القوة"

ابتكر فريق من العلماء رذاذا ثوريا مضادا لشيخوخة الجلد، مصنوعا من القنب فائق القوة.

وطور العلماء في شركة القنب الأسترالية Dolce Cann Global عددا من السلالات التي تتميز بمزيج من القنب بخصائص أقوى بكثير مضادة للالتهابات من الكانابيديول القياسي (وهو المكون ذو التأثير النفسي الموجود في القنب).

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وتعاونت شركة Wellfully مع Dolce Cann Global لتأمين حقوق استخدام هذه السلالات لمنتجات مكافحة الشيخوخة وعيوب البشرة وحب الشباب والتهاب المفاصل، عبر أنظمة توصيل الأدوية الخاصة بها.

ومن خلال دمج الجمال والعلم والتكنولوجيا وسلالات القنب المسجلة الملكية، فإنهم يهدفون إلى إنشاء منتجات تستخدم "الانتشار بالموجات فوق الصوتية'' و "الضباب المغناطيسية'' وأنظمة التوصيل المحسّنة الأخرى للسماح بامتصاص أكبر واختراق أفضل للقنب فائق القوة.

ويسمح الانتشار بالموجات فوق الصوتية للجلد بامتصاص القطرات، والتي تكون أصغر 50 مرة من الرذاذ التقليدي، ولا تترك أي بقايا غير مرغوب فيها على الجلد والشعر.

ويقلل الضباب المغناطيسي على هذه القطرات التوتر السطحي بشكل أكبر، ويسمح باختراق وامتصاص أفضل بشكل ملحوظ.

ويعمل العلماء الآن على اختبار استخدام خطوط الخلايا المشتقة من الإنسان لتحليل الفعالية الحيوية لسبع سلالات رئيسية من القنب.

وستكون احتمالية هذا المزيج الأقوى من القنب ومسارات التنشيط الفريدة الخاصة بهم هي المفتاح لعلاج الأمراض المرتبطة بأجسام مضادة محددة للالتهابات.

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ويجب أن ينتقل البحث من التجارب الأولية إلى التجارب السريرية في غضون 12 شهرا، قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق في المملكة المتحدة من خلال علامة Wellfully's Reduit التجارية في عام 2022.

ويأتي إعلان Wellfully مع استمرار نمو صناعة التجميل المليئة بالقنب، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2026.

وتشير التقديرات إلى أن 1.2 مليار شخص في العالم يعانون من حالات طبية ثبت أن للقنب قيمة علاجية لها.

وقال بول بيروس، الرئيس التنفيذي لشركة Wellfully: "نخطط لتلبية احتياجات كل من الفئة الصحية لعلاج الاضطرابات الالتهابية والتهاب المفاصل وتلف العضلات، بالإضافة إلى الجمال لمكافحة الشيخوخة وحب الشباب والعيوب وغيرها".

وأضاف: "ستتيح لنا الشراكة تقديم سلالات قوية، والتي تظهر الأبحاث أنها أقوى بكثير من حيث الخصائص المضادة للالتهابات من اتفاقية التنوع البيولوجي التقليدية، باستخدام أنظمة التوصيل المتقدمة الخاصة بنا لإنشاء منتجات منزلية جديدة لسوق القنب".

المصدر: ميرور