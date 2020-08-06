الماريغوانا تخفي مخاطر كبيرة قد توقف القلب وتسبب السكتات الدماغية

حذرت جمعية القلب الأمريكية يوم الأربعاء من أن تدخين الماريغوانا قد يؤدي إلى توقف القلب والسكتات الدماغية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن دراسة نشرت في مجلة Circulation، أن الماريغوانا لديها "القدرة على التداخل مع الأدوية الموصوفة" بالإضافة إلى "تحفيز أمراض القلب والأوعية الدموية أو الأحداث، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

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وأشارت الورقة البحثية إلى أن رباعي هيدرو كانابينول (Tetrahydrocannabinol)، الذي يعرف اختصارا بـTHC، الموجود في القنب الهندي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في ضربات القلب، مثل عدم انتظام دقات القلب والرجفان الأذيني.

وقال الباحثون من كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة كولورادو سكاغز، إن رباعي هيدرو كانابينول يمكن أن يتسبب أيضا في تسريع معدل ضربات القلب، وزيادة حاجة الأعضاء للأكسجين، وتعطيل جدران الشرايين، وزيادة ضغط الدم.

وأوضح روبرت بيج، عالم الصيدلة السريرية، الذي ترأس مجموعة البحث، أن أولئك الذين يخططون لاستخدام المخدر يجب أن يستشيروا طبيبا متخصصا لتقييم المخاطر المحتملة.

وقال بيج في بيان: "إذا اختار الناس استخدام القنب لتأثيراته الطبية أو الترفيهية، فإن الأشكال الفموية والموضعية، التي يمكن قياس جرعاتها، قد تقلل من بعض الأضرار المحتملة".

وتابع: "من المهم أيضا أن يستخدم الناس منتجات القنب القانونية فقط لأنه لا توجد ضوابط على جودة أو محتويات منتجات القنب التي تُباع في الشارع".

المصدر: نيويورك بوست