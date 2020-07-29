مكمل غذائي شائع "يحد" من خطر الإصابة بأزمات قلبية ويخفض الكوليسترول!

عندما يتعلق الأمر بخطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي أمر لا يفكر فيه أحد.

ويمكن استخدام المكملات الغذائية لمجموعة متنوعة من الأمراض الصحية، بما في ذلك زيادة مستويات الفيتامينات وتعزيز نمو الشعر، وحتى خفض مستويات الكوليسترول.

وقال خبراء الصحة إنه إذا كنت ترغب في خفض نسبة الكوليسترول لديك، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فتناول مكملات زيت السمك.

ويعد زيت السمك مصدرا غذائيا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مادة يحتاجها الجسم للعديد من الوظائف، من نشاط العضلات إلى نمو الخلايا. وتُعرف أحماض أوميغا 3 الدهنية بأنها مشتقة من الطعام، ولا يمكن تصنيعها في الجسم.

ويساعد تناول مكملات زيت السمك في خفض ضغط الدم المرتفع، والحد من مخاطر الإصابة بأزمات قلبية، وتحسين أعراض التهاب المفاصل وخفض مستويات الكوليسترول.

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وفي دراسة نُشرت في المعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، دُرس زيت السمك لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ولاحظت الدراسة أن "الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي توجد بكثرة في زيت السمك، تستخدم بشكل متزايد في السيطرة على أمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الواضح أن زيت السمك، في الجرعات المستخدمة سريريا، يقلل من الدهون الثلاثية العالية. ويقلل أوميغا 3 FA على الأرجح من مستويات الدهون الثلاثية في الدم عن طريق تعديل البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية".

وقال موقع Heart UK: "إن دهون أوميغا 3 هي مجموعة من الدهون غير المشبعة، التي نحتاجها للحفاظ على صحة جيدة خاصة لصحة القلب. ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3، في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأجريت العديد من الأبحاث حول دهون أوميغا 3 وزيوت الأسماك، وكيف يمكنها تحسين صحة القلب. وفي البلدان التي يأكل فيها الناس المزيد من الأسماك الزيتية، يقل عدد المصابين بأمراض القلب مقارنة بالدول التي يأكل فيها الناس القليل جدا من الأسماك هذه، مثل المملكة المتحدة".

- فوائد أخرى لمكملات الأحماض الدهنية أوميغا 3:

1- الحفاظ على نبض القلب بمعدل طبيعي.

2- تحسين وظيفة الأوعية الدموية.

3- خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

4- الحد من الالتهاب عند الجرعات الأكبر.

5- تقليل مخاطر الوفاة والموت المفاجئ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الجدير بالذكر أنه من المهم للغاية استشارة طبيبك العام قبل الشروع في تناول أي مكملات جديدة للكوليسترول.

المصدر: إكسبريس