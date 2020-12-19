صحيفة أمريكية : صاروخ "افانغارد" الروسي لا يُقهر

لا يمكن قهر صاروخ "أفانغارد" الروسي مهما كانت الظروف. وليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شأنها شأن أي بلد آخر، أي إمكانية لاعتراضه.

توصل إلى هذا الاستنتاج المحلل العسكري في صحيفة Natonal Interest الأمريكية، مارك يبيسكوبوس. وذلك بعد مشاهدته مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية التي أظهرت عملية إنزال الصاروخ الروسي إلى داخل منصة إطلاقه بالقرب من مدينة أورينبورغ حيث يتسلم أحد التشكيلات في قوات الصواريخ الاستراتيجية سلاحا جديدا. وسمح مقطع الفيديو كذلك بالاطلاع على موقع ينطلق منه الصاروخ.

وقال المحلل العسكري إن المجمع الصاروخي "أفانغارد عبارة عن صاروخ باليستي فائق الفاعلية يزود برأس قتالية حائمة فرط صوتية تحلق نحو الهدف بسرعة هائلة تبلغ 27 ماخ ( نحو 30 ألف كيلومتر في الساعة). وبمقدورها اجتيار أي درع صاروخية مهما كانت معقدة.

وقال المحلل: "ليست لدينا أنظمة عسكرية قادرة على تعريض روسيا والصين لنفس القدر من الخطورة.

وذكر المحلل الصين ليس من قبيل الصدفة، إذ أنها على وشك إطلاق مجمع صاروخي فرط صوتي من طراز DF-17.

يذكر أن أول مجمع "أفانغارد" فرط الصوتي بدأ في مناوباته القتالية نهاية عام 2019. ويتوقع أن تجهز وزارة الدفاع نهاية العام الجاري موقعين آخرين لإطلاق " أفانغارد".

المصدر: سلاح روسيا