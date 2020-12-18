مجلة رائدة تختار أهم "اختراق" علمي للعام 2020

وصفت المجلة الرائدة المتخصصة في الشؤون العلمية "Science" تطوير لقاحات كورونا بالإنجاز الرئيس عام 2020، وأدرجته ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات علمية.

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وذكر في هذا الشأن بشكل خاص اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ولقاح شركتي فايزر وبيونتيك .

وقال غولدن ثورب رئيس تحرير المجلة، أنه كان واضحا منذ بداية العام أن أهم اختراق علمي سيكون مرتبطا بـ"كوفيد – 19"، لكن لم يتضح أن ذلك يعني ظهور لقاح، إلا في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف ثورب في هذا السياق: "بدا لوقت طويل أننا لا نستطيع أن نأمل في ظهور لقاح، لكن عملية تطعيم سكان العالم بدأت بالفعل".

وضمن قائمة أهم 10 ابتكارات علمية أيضا، علاج جيني لأمراض الدم، واكتشاف مصدر إشارات الومضات داخل مجرة ​​درب التبانة، وكذلك اكتشاف أقدم المنحوتات الصخرية لحيوانات مفترسة في جزيرة سولاويزي.

يذكر أن آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، أعلنت في 16 ديسمبر أن العلماء الروس يعملون على تحضير 26 نوعا مختلفا من لقاحات فيروس كورونا.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز "غاماليا" المتخصص، كان أول لقاح مضاد لكورونا ظهر على مستوى العالم، وجرى تسجيله بشكل رسمي في 11 أغسطس.

المصدر: iz.ru