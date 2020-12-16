مسؤولة: العمل جار على تطوير 26 لقاحا ضد كورونا في روسيا

أكدت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أن العمل جار في البلاد حاليا على تطوير 26 نوعا من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشارت بوبوفا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع رؤساء الهيئات المعنية بالوضعية الوبائية في دول "بريكس"، إلى أن هذه الجهود تجري عبر 17 مؤسسة علمية في روسيا، لافتة على وجه الخصوص إلى أن اختبارات اللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية على المتطوعين فوق سن 60 عاما تختتم اليوم.

وصرحت بوبوفا بأن روسيا سلمت مجانا أكثر من 1.5 مليون جهاز لتشخيص الإصابات بكورونا إلى 45 دولة في العالم.

وطورت وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين ضد فيروس كورونا، وهما "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم) ولقاح مركز "فيكتور" الذي يحمل اسم "إيبيفاك كورونا".

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة واسعة النطاق للتطعيم المجاني ضد الوباء بلقاح "سبوتنيك V".

المصدر: تاس