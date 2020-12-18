فيديو تدمير مدفع تابع لفرقاطة روسية حديثة لصاروخ تدريبي مجنح

أسقط مدفع " آ-190" التابع لفرقاطة" ألدار تسيدنجابوف" الصغيرة الروسية صاروخا مجنحا تدريبيا.

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وذلك خلال الاختبارات الحكومية التي شاركت فيها الفرقاطة الروسية الحديثة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

ولعب صاروخ "مالاخيت" المضاد للسفن والذي أطلقته سفينة الصواريخ الصغيرة الروسية "إينيه" دور هدف تدريبي جوي استهدفه المدفع.

يذكر أن فرقاطة " ألدار تسيدنجابوف" من مشروع 20380 كانت قد أصابت في وقت سابق لغما عائما وهدفا ساحليا مستورا. واختبرت الفرقاطة كذلك صاروخ "أوران" المضاد للسفن في إطار اختباراته البحرية الحكومية.

جدير بالذكر أن الفرقاطة قد تدخل يوم 25 ديسمبر تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي.

ويمكن أن تزود الفرقاطات من مشروع 20380 بصواريخ "كاليبر"، "أونيكس" "تسيركون" و"أوران" المجنحة المضادة للسفن، فضلا عن المدفع المضاد للجو والرادارات وأجهزة الطوربيد الحديثة ومروحية "كا - 27" البحرية.

ويبلغ طولها 90 مترا، عرضها 11.1 متر، إزاحتها 1800 طن، غطسها 3.7 متر.

المصدر: سلاح روسيا