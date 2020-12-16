الدفاع الروسية تعقد اتفاقية توريد 6 فرقاطات حديثة

عقدت وزارة الدفاع الروسية اتفاقية توريد دفعة جديدة من الفرقاطات الصغيرة مع شركة "آمور" للسفن.

وذلك في إطار الحجوزات الحكومية الدفاعية عام 2021.

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أفادت بذلك إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب شروط الاتفاقية فإن أسطول المحيط الهادئ الروسي سيتسلم في الفترة ما بين عام 2024 وعام 2028 فرقاطتين من مشروع 20380 و4 فرقاطات من مشروع 20385.

وأشارت إدارة الإعلام إلى تزويد البحرية الروسية بالفرقاطات من المشروعين المذكورين سيزيد من فاعلية اكتشاف الغواصات والسفن المعادية وتدميرها كما يزيد من إمكاناتها الخاصة بحماية القواعد البحرية والشاطئ البحري والمواصلات البحرية المختلفة.

وأوضحت أن الفرقاطات الجاري بناؤها لا مثيل لها في العالم من حيث بعض موصفاتها التقنية وأسلحتها، فضلا عن قابليتها للتطوير والتحديث.

وأضافت أن الفرقاطات عبارة عن سفن حديثة مزودة برادارات " إم إف إل كا" الحديثة ومنظومة "ريدوت" للدفاع الجوي ومنظومات "أوران" و"باكيت إن كا"" "تسيركون" فرط الصوتية.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بانتهاء اختبار فرقاطة "غريمياشي" الحديثة من مشروع 20385 التي يتوقع أن تسلم البحرية الروسية نهاية ديسمبر المقبل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا