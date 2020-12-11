روسيا تختبر منظومات الدفاع الجوي في إحدى أحدث سفنها الصاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول بحر البلطيق أجرت مؤخرا اختبارات ناجحة لمنظومات تسليح إحدى أحدث السفن الحربية في الجيش.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "تخضع فرقاطة غريمياشي الصاروخية الروسية للمرحلة النهائية من الاختبارات في بحر البلطيق حاليا، وخلال الاختبارات التي أجريت عليها مؤخرا نجحت منظومات Redut للدفاع الجوي ومنظومات AK-190 و AK-630 الموجودة فيها بالتعامل مع الأهداف الصاروخية المعادية بنجاح".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات أطلق نحو السفينة المذكورة صاروخ مجنح من سفينة R-257 القتالية التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، ونجحت منظومات الدفاع الموجودة في غريمياشي بتدمير الصاروخ بكفاءة عالية رغم ظروف التشويش الإلكتروني التي اصطنعتها السفينة التي تحاكي سفينة العدو الافتراضي.

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بدأت روسيا بتطوير "غريمياشي" عام 2012، وأنزلتها أول مرة إلى المياه عام 2017، ومنذ ذلك الحين خضعت السفينة لعدة مراحل من الاختبارات.

ويمكن لهذه السفينة حمل طاقم مكون من 99 شخصا، والأبحار بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 3500 ميل في كل مهمة، كما سلحت بمنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، ومنظومات Redut للدفاع الجوي، ومدافع А-190-01 من عيار 100 ملم، ومدفعين رشاشين من نوع АК-630М من عيار 30 ملم، إضافة إلى منظومة "باكيت" المضادة للغواصات والسفن الحربية.

المصدر: سلاح روسيا