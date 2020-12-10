الأسطول الشمالي الروسي سيتسلم سفينة قتالية مجهزة بصواريخ مجنحة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش الروسي سيتسلم العام القادم سفينة حديثة مجهزة بمنظومات "كاليبر" الصاروخية المجنحة.

ومن جهته قال نائب قائد قوات الأسطول الشمالي في الجيش الروس، ألكسندر مويسييف في مقابلة صحفية: "من المقرر أن يتسلم أسطولنا قبل نهاية العام القادم سفينة الأدميرال غولوفكو، ثالث سفينة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22350 التابع لصالح وزارة الدفاع في البلاد".

وأضاف "السفن الحربية من هذا الطراز ستعزز من قدرات الأسطول الشمالي في سلاح البرية الروسي بشكل فعال، وستدعم وحداته القتالية المتنوعة.. الأسطول يمتلك حاليا سفينتين مطورتين في إطار المشروع 22350 هما، سفينة الأدميرال غروشكوف، وسفينة الادميرال كاساتونوف".

بدأت روسيا بتطوير سفينة " الأدميرال غولوفكو" في مصنع "سيفيرنايا فيرف" عام 2012، وأنزلت هذه السفينة إلى المياه في مايو العام الجاري، لتخضع بعدها لعدة مراحل من الاختبارات.

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ويبلغ طول السفن التي تنتجها روسيا في إطار المشروع 22350 نحو 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ويبلغ حجم إزاحتها للمياه 5400 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية، لمسافات تصل إلى 4500 ميل، ونقل طاقم مكون من 170 شخصا، كما تم تسليحها بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحياتKa-27PL.

المصدر: سلاح روسيا