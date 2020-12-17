التقاط "أطول صورة تعرض للضوء في العالم" من خلال علبة مشروب!

ربما طالبة فنون صاحبة الرقم القياسي العالمي غير المعتمد بعد إعادة اكتشاف علبة بيرة مهملة، وبداخلها ورق فوتوغرافي، قد تكون صنعت أطول صورة تعرض في التاريخ.

وجمعت المصورة ريجينا فالكنبورغ، علبة بيرة وقطعة من ورق التصوير الفوتوغرافي لصنع كاميرا ذات ثقب منخفض للغاية منذ ثماني سنوات وشهر واحد. وما لم تدركه هو أنها ربما تكون قد صنعت أطول صورة تعرض في العالم التُقطت على الإطلاق.

A photograph thought to be the longest exposure image ever taken has been discovered inside a beer can at the University’s @BayfordburyObs! MA Fine Art graduate Regina Valkenborgh began capturing it in 2012 📸🌌



Read the full story: https://t.co/rxbuzvuQF1pic.twitter.com/Ux0JXWJFiK — University of Hertfordshire (@UniofHerts) December 10, 2020

وكانت فالكنبورغ تجرب التصوير الفوتوغرافي منخفض الجودة والتعريض الضوئي الطويل، عندما قررت تجربة الكاميرا ذات الثقوب التي تركتها بالقرب من التلسكوب في مرصد Bayfordbury التابع لجامعة Hertfordshire.

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وقالت فالكنبورغ، التي تعمل الآن كفنية تصوير في كلية بارنت وساوثغيت: "جربت هذه التقنية عدة مرات في المرصد من قبل، لكن الصور غالبا ما كانت تتلف بسبب الرطوبة، وتتلف ورق التصوير. لم أكن أنوي التقاط عرض لهذه المدة الزمنية ولدهشتي، نجحت".

وتوفر علبة الجعة، التي أعاد اكتشافها المسؤول الفني الرئيسي لمرصد Bayfordbury، ديفيد كامبل، الفتحة الصغيرة اللازمة للتصوير الفوتوغرافي بالتعرض الطويل، مع حماية ورقة التصوير من العناصر أثناء تعريضها لضوء الشمس.

وأضافت فالكنبورغ: "كانت ضربة حظ أن الصورة لم تُمس، لينقذها ديفيد بعد كل هذه السنوات".

وترسم لنا هذه الصورة الرائعة مسار الشمس عبر السماء منذ عام 2012، وتعرض حوالي 2953 قوسا من الضوء. ويمكن رؤية قبة التلسكوب، لكن آلاف الأقواس الشمسية تسرق العرض.

وعلى الرغم من أن الرقم القياسي الجديد لم يتم تأكيده رسميا بعد، إلا أن الرقم القياسي السابق لأطول صورة معروضة تعود للفنان الألماني مايكل ويسلي، الذي التقط صورة على مدار أربع سنوات وثمانية أشهر.

ويشتهر ويسلي بتصويره التعريض الضوئي الطويل للغاية، بما في ذلك تصويره لتجديد متحف الفن الحديث (MOMA) في مدينة نيويورك.

المصدر: RT