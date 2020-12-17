سلاح البحرية الروسي يختبر أسلحة سفن "ألكسندريت"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في جيش البلاد أجرى مؤخرا اختبارات عملية على أسلحة واحدة من أحدث سفن "الكسندريت" الكاسحة للألغام.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "خلال الاختبارات العملية التي خضعت لها سفينة ياكوف بالياييف مؤخرا في بحر اليابان، نفذ طاقم السفينة تجارب عملية على استخدام منظومات تسليح السفينة، وتم إطلاق النيران نحو الأهداف البحرية والجوية من مدافع AK-630 الرشاشة السداسية السبطانات، كما استخدمت هذه المدافع مع رشاشات من عيار 12.7 كلم لتدمير أهداف تحاكي ألغاما بحرية عائمة مضادة للسفن".

وأضاف البيان "قام طاقم السفينة أيضا بالتدرب على استخدام منظومات الرصد واستكشاف الأهداف المعادية في السفينة، ومعدات الاتصال ونقل البيانات المزودة بها، وتم التحقق من المواصفات الفنية والتقنية لمعظم تقنيات السفينة".

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2017، وأنزلتها إلى المياه لأول مرة عام 2019، لتكون رابع كاسحة ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت" تطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 12700.

إقرأ المزيد

ويمتلك سلاح البحرية في الجيش الروسي حاليا 3 كاسحات ألغام من هذا الطراز، تحمل أسماء: "ألكسندر أوبوخوف"، و"إيفان أنطونوف"، وفلاديمير إيميليانوف، ووفقا لرئيس إدارة بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير ترابتشينكوف، فإن روسيا تخطط لبناء 30 كاسحة ألغام بحرية من هذا النوع حتى عام 2050.

المصدر: سلاح روسيا