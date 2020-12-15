الجيش الهندي يتسلح بسفينة قتالية جديدة

احتفلت قوات سلاح البحرية في الجيش الهندي مؤخرا بإنزال سفينة قتالية حديثة إلى المياه، مجهزة بتقنيات تساعدها في التخفي عن رادارات العدو.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سفينة Himgiri الحديثة المطورة في إطار المشروع "17A"، أنزلت إلى المياه يوم الاثنين 14 ديسمبر الجاري، خلال احتفال رسمي أجري في إحدى أحواض بناء السفن التابعة لشركة "GRSE" في منطقة كالكوتا الهندية، حضره وزير الدفاع في البلاد وعدد من الشخصيات العسكرية الهندية.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أبرمت عقودا عام 2015 لبناء 7 سفن حربية في إطار المشروع الحكومي "17A"، وبموجب هذه العقود من المفترض أن تتولى شركة Mazagon Dock Limited في مومباي بناء 4 سفن من هذا الطراز، بينما تتولى شركة "GRSE" تطوير السفن الثلاث الأخرى.

وتعتبر السفن التي تطورها الهند في إطار المشروع "17A" نماذج مطورة عن فرقاطات Shivalik التي أدخلتها الخدمة في أسطولها البحري العسكري عامي 2010-2011، وتتمتع هذه السفن بمعدات وتقنيات متطورة تساعدها في التخفي عن رادارات العدو.

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ويبلغ طول هذه السفن 149 مترا وعرضها 17.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6670 طنا، ويمكنها الأبحار بسرعة 28 عقدة بحريةـ ونقل طاقم مكون من 226 شخصا، وقطع مسافات تصل إلى 5500 ميل خلال كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا