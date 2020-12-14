الجيش الروسي يتسلم سفينة إنزال بحري عملاقة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن القوات البحرية في جيش البلاد ستتسلم سفينة إنزال عسكرية عملاقة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، وخلال احتفال رسمي سيجرى في مدينة بالتييسك الواقعة في مقاطعة كالينينغراد، سيتسلم سلاح البحرية الروسي سفينة الإنزال الكبيرة بيوتر مورغونوف، وسيشارك في الاحتفال عسكريون وممثلون عن قيادة أسطول بحر البلطيق الروسي، وشخصيات عسكرية روسية، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامي في جيش البلاد".

وأشار البيان إلى "بيوتر مرغونوف" هي ثاني سفينة إنزال بحرية كبيرة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 11711 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، وأن العمل على بناء هذه السفينة في مصنع "يانتار" الروسي بدأ في يونيو 2015، لتنزل هذه السفينة إلى المياه أول مرة عام 2018.

وعام 2019 بدأت السفينة المذكورة مراحل الاختبارات الحكومية، وعلى أساس الملاحظات التي وضعت أثناء الاختبارت تم إدخال بعض التحسينات على أنظمة الحركة الخاصة بها، لتخضع لمراحل جديدة من الاختبار حتى نوفمبر الفائت.

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ويبلغ طول هذه السفينة 120 مترا، وعرضها 16,5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5000 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكون من 100 شخص، إضافة إلى 300 عسكري بعتادهم الكامل، و13 دبابة، و36 عربة مدرعة لنقل الجنود.

وتم تسليح "بيوتر مورغونوف" بمنظومتين من المدافع الرشاشة من عيار 30 ملم، من نوع AK-630 و AK-630M-2، وجهزت بمنصات للمروحيات البحرية الروسية من نوع Ka-27 و Ka-29.

المصدر: سلاح روسيا