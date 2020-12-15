سلاح البحرية الروسي يختبر تسليح سفنه الحديثة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات من سلاح البحرية في جيش البلاد أجرت مؤخرا اختبارات عملية لتسليح سفن الدوريات الحديثة التابعة لها.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي "إن سفينة الدوريات الحديثة دميتري روغاتشوف، والتي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، خضعت مؤخرا لاختبارات عملية للتحقق من فاعلية أنظمة التسليح الموجوة فيها".

وأضاف البيان "أجريت الاختبارات على السفينة في مياه البحر الأسود، وخلالها نفذ طاقم السفينة تدريبات على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والجوية التي تحاكي سفنا وطائرات للعدو الافتراضي، كما تدرب البحارة وفرق الإنقاذ على التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تنجم أثناء هبوط المروحيات على متن السفينة".

وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت بتطوير سفينة " دميتري روغاتشوف" في إطار المشروع الحكومي 22160 عام 2014، وانضمت هذه السفينة إلى قوات أسطول البحر الأسود في جيش البلاد عام 2019.

وتتميز السفن المطورة في إطار المشروع المذكور بأنها قادرة على العمل كسفن قتالية وسفن للدوريات البحرية، وتتمتع بمقدار إزاحة للمياه يعادل 1300 طن.

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ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافات 6000 ميل أثناء المهمات، والعمل لمدة 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، كما أنها مسلحة بمدافع أوتوماتيكية AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومدافع رشاشة، ومنظومات Gibka وShtil-1 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا