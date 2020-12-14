الصين تستخدم درونات لتدمير أعشاش الدبابير القاتلة

ابتكر المهندسون الصينيون قاذف لهب صغير الحجم ونصبوه في درون مسير ليحرقوا بواسطته أعشاش الدبابير القاتلة.

وقام النشطاء من منظمة Blue Sky Rescue الاجتماعية الصينية بجمع مبلغ قدره 13 ألف دولار واشتروا الدرون وزودوه بقاذف لهب وخزان وقود وأجهزة توجيه.

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وقالت وكالة "أسوشيتد بريس" البريطانية إن بعض المناطق الصينية النائية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن لدغ الدبابير القاتلة.

ووجه سكان تلك المناطق طلبا إلى المنظمات الاجتماعية الصينية لتساعدهم في التخلص من تلك الحشرات العدوانية القاتلة، إذ أن أهالي القرى النائية يعجزون عن تلقي إسعافات طبية مطلوبة بعد تعرضهم لهجوم الحشرات. لذلك فإنهم وافقوا بسرور على جمع تبرعات مالية ستستخدم في تصنيع درون يقتل الدبابير.

وقضى فريق من المتطوعين باستخدام قاذف اللهب الطائر على 11 عشا كبيرا للدبابير في منطة جونغ الصينية حيث تعرض السكان المحليون أكثر من مرة لهجوم الحشرات.

وقالت الصحيفة إن المتطوعين يعتزمون أن يحرقوا قريبا 100 عش آخر للدبابير القاتلة الخطيرة.

وقال المتطوعون الصينيون إنهم يمكن أن يستخدموا درونهم بعد أن يدمر أعشاش الدبابير القاتلة كلها لأغراض أخرى مثل إنقاذ بحارة سفن مستغيثة في البحر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا