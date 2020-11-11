واشنطن.. إزالة عش دبابير سامة سكنته 200 ملكة

أزال فريق من وزارة الزراعة الأمريكية بولاية واشنطن عش دبابير سامة من نوع Vespa mandarinia كانت تسكنه 500 حشرة في مراحل مختلفة من حياتها، بينها أكثر من 200 ملكة.

وقال عالم الحشرات في وزارة الزراعة بالولاية سفين إريك سبيتشيغر: "لقد وصلنا إلى هناك في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه كان بإمكان بعض الملكات الفرار والتزاوج وتشكيل مستعمرات جديدة العام المقبل لو لم يتم أسرهن وأضاف: "نعتقد أن هناك أعشاشا إضافية في الولاية".

ولفت سبيشيغر إلى أن الدبابير الآسيوية العملاقة التي أطلق عليها رسميا اسم Vespa mandarinia ولقبها في وسائل الإعلام "زورق القتل"، هي من الأنواع التي لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ويمكن أن تدمر مجموعات نحل العسل المهمة لتلقيح المحاصيل.

المصدر: "USA TODAY"