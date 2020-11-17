روسيا تختبر دبابة مزودة بمدفعين

زادت دبابات "تي – 80" الروسية من قدرتها النارية بعد نصب مدفع عيار 30 ملم في مؤخرتها، إضافة إلى مدفعها الأساسي عيار 125 ملم.

ونشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية لتلك الدبابة التي خضعت لاختبارات ميدانية في الجيش الروسي وقال مستخدمو الإنترنت إن المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم من طراز "2 آ42" سبق له أن نصب في مؤخرة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 2" .

Soviet experimental T-80 MBT variant with 30mm cannon pic.twitter.com/2CVLOMZcVy — Caesar (@Ninja998998) November 15, 2020

وكان بإمكان قائد العربة أن يستخدم المدفع المذكور لضرب الأهداف الجوية والبرية ذات الدروع الخفيفة مثل منظومات مضادة للدبابات، عربات "بي إم بي"، ناقلات أفراد مدرعة وما إلى ذلك. ويضم احتياطي ذخائر المدفع 450 قذيفة.

إلا أن المهندسين الروس قرروا في نهاية المطاف عدم الضغط على دبابة "تي - 80" المسماة بـ "الدبابة الطائرة" والاكتفاء بنصب الرشاشين الثقيلين على الرغم من نجاح التجربة .

وأعاد مستخدمو الإنترنت إلى الأذهان تجارب مماثلة أجريت في القرن الماضي على أحد النماذج المبكرة لدبابة М60А2 الأمريكية ودبابة МВТ-70 وبعض الدبابات الفرنسية.

أما الجيش السوفيتي فكان قد أجرى في تسعينيات القرن الماضي تجربة على دبابة "تي -72" حيث نصب مدفع عيار 20 ملم لتستخدم في الجيش التشيكوسلوفاكي.

يذكر أن الخبراء العسكريين لا يستبعدون نصب مدفع إضافي في الدبابات الروسية المستقبلية

المصدر: سلاح روسيا