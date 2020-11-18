روسيا تنشئ "يدا ميتة" جديدة

سلطت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الضوء على تفاصيل إنشاء روسيا لمركز القيادة المحمي الذي أعلن عنه مؤخرا الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين.

والذي يمكّن القيادة الروسية من إصدار أمر بتوجيه ضربة انتقامية إلى العدو في حال تدميره لكل المنشآت والمراكز الدفاعية الروسية.

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وقالت الصحيفة إن روسيا أعادت إنشاء منظومة "بيريمتر" الدفاعية أو بالأحرى "اليد الميتة" حسبما اسمته الدعاية الغربية في عصر الحرب الباردة.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان تجربة إنشاء الاتحاد السوفيتي لنظام الإطلاق الأوتوماتيكي للصواريخ الاستراتيجية بعد القضاء على قيادة الاتحاد السوفيتي بضربة نووية مفاجئة. وكان يعمل هذا النظام كذلك في حال حاول العدو تدمير منصات إطلاق الصواريخ السوفيتية السرية وتقترب صواريخه النووية منها.

وقالت الصحيفة إنه ليس بمقدور حتى الضربة النووية الصاروخية المفاجئة الخاطفة تدمير كل المنصات تحت الأرضية للصواريخ والغواصات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية. فمن يستطيع أن يأمر ما تبقى من الصواريخ بالإطلاق في حال تدمير مراكز القيادة كلها؟

وفي حال انقطاع الاتصال بها تقوم "اليد الميتة" لتجعل الصواريخ الاستراتيجية الصديقة التي بقيت على قيد الحياة تطلق أوتوماتيكيا من منصاتها السرية وتحلق فوق أراضي الاتحاد السوفيتي المقهور وتوزع على من يسمعها أوامر بإطلاق الصواريخ المتبقية الأخرى.

وتولى الخبراء السوفيت في مكتب "ماشينوسترويني" السري تصميم نظام سري غير نووي بمقدوره أن يحمي منصات الصواريخ الاستراتيجية من ضربات الصواريخ النووية المعادية وتدميرها عند اقترابها من تلك المنصات.

وأنشأ الخبراء السوفيت في شبه جزيرة كامتشاتكا منصة تجربية للصاروخ الاستراتيجي ووجهوا إليها أقوى الصواريخ النووية السوفيتية فائقة الدقة. واستطاع نظام "بيريمتر" السري إسقاط هذا الصاروخ فوق منصة الإطلاق مباشرة عند اقترابه منها.

وبذل "صديقنا اللدود" الأمريكي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كل ما في وسعه للقضاء على نظام "بيريمتر" أي "اليد الميتة" السري. لكن القيادة الروسية استطاعت إبقاء بعض مكوناته وعادت الآن إلى إنشاء "اليد الميتة" الجديدة" المطورة التي تستطيع توجيه ضربة الجزاء إلى العدو في حال تعرضت روسيا وقيادتها لضربات نووية مفاجئة.

المصدر: سلاح روسيا