تزويد أول فرقاطة روسية بمنظومة "بانتسير" للدفاع الجوي

أفاد قائد القوات البحرية الروسية اللواء البحري، نيقولاي يفمينوف، بنجاح الاختبارات الحكومية لفرقاطة "أودينتسوفو" الصاروخية الصغيرة من مشروع 22800.

وقال في اجتماع مستقبل السفن الحربية الروسية من أجيال جديدة والذي عقده في بطرسبورغ إن السفينة قد رفع فيها علم القديس أندراوس للبحرية الروسية.

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وأوضح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن "أودينتسوفو" هي أول سفينة حربية روسية تم تزويدها بمنظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو. وأضاف أن أفراد طاقم السفينة قد تلقوا دورة استخدام منظومة "بانتسير" في مركز التدريب التابع للبحرية الروسية في بطرسبورغ حسب برنامج خاص وضعه الأخصائيون في الدفاع الجوي البحري.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن فرقاطة "أودينتسوفو" تتميز بأسلحة صاروخية ممتازة رغم أبعادها الصغيرة. وتحمل السفينة، إلى جانب منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي، صواريخ "كاليبر" بعيدة المدى التي يبلغ مدى إطلاقها نحو ألفي كيلومتر.

وتم تزويدها كذلك بأجهزة القيادة والملاحة والاتصال الحديثة والردارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وصواريخ الدفاع الجوي المنقولة.

يذكر أن الفرقاطات من مشروع 22800 تخصص لتنفيذ المهام في مختلف المناطق البحرية ضمن مجموعات السفن الحربية أو بصورة مستقلة.

المصدر: سلاح روسيا