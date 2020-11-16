نماذج جديدة من قاذفة اللهب تدخل الخدمة في الجيش الروسي

أكدت قاذفة اللهب الثقيلة "توس – 2" التي استخدمت لأول مرة في مناورات القوقاز – 2020" كل مواصفاتها أثناء اختبارها في الجيش الروسي.

صرح بذلك قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية.

وأوضح أن خدمة منظومة "توس – 2" في الجيش الروسي بدأت بحلول العام الجاري فقط وذلك بغية اختبار كل مواصفاتها التقنية والتصميمية.

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وحسب اللواء، إيغور كيريلوف، فإن قاذفات اللهب الثقيلة هذه استعرضت أثناء المناورات قدرتها الفائقة. وسيتخذ بعد انتهاء اختبارها في الجيش قرار بتطويرها اللاحق وتحسين مواصفاتها الخاصة بحماية أفراد الطاقم ومدى العمل ودقة الرماية وقوة الذخيرة والوقت اللازم لتنفيذ المهام.

ويذكر أن "توس – 2" هو نموذج مطور لمنظومات "بوراتينو" و"توس 1" و" توس – 1آ" التي تستخدم ذخائر حرارية تحرق أهدافا تضربها بتأثير الحرارة والضغط.

وتم وضع المنظومة الجديدة ليس على منصة مجنزرة، كما هو حال في المنظومات السابقة، بل على منصة مدولبة، ما زاد إلى حد بعيد من قابليتها للحركة وقدرتها على المناورة.

المصدر: سلاح روسيا