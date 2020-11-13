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روسيا تبدأ في تربية أكثر الأسماك فائدة في العالم

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تبدأ في تربية أكثر الأسماك فائدة في العالم
Sputnik B. Barmin
صورة أرشيفية
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بدأ العلماء في جامعة سيبيريا الفدرالية في تربية أكثر الأسماك فائدة في العالم وهو سمك "باليا" الذي أطلق عليه الروس اسم "غوليتس" (السمك العاري) لغياب الحراشف على جسمه.

وجاء في بيان نشرته الجامعة أن فريقا من علماء جامعة سيبيريا الفدرالية  برئاسة د. ميخائيل غلاديشيف أثبت عام 2018 أن "باليا" هو أنفع الأسماك في العالم.

وأشار البيان إلى أن الفائدة من السمك تكمن في نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية المشبعة المسؤولة على سلامة نظام القلب والأوعية الدموية وجهاز الأعصاب لدى الإنسان وشباب بشرته وتغيرات تنكسية في دماغه والسمنة.

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ويكفي أن يتناول الإنسان 35 غراما من السمك العاري كي يرضي حاجته اليومية من الأحماض الدهنية.

وينتمي السمك العاري إلى أسرة سمك السلمون. ومن الصعب الآن اصطياده لأنه يعيش في أحواض طبيعية فقط.

ويدرس علماء جامعة سيبيريا الفدرالية إمكانية تربية "باليا"
في مزارع الأسماك ويعملون على تطوير الأعلاف كي يحتفظ السمك العاري بنسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المشبعة والمفيدة.

المصدر: نوفوستي

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