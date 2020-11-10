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رصد "قرش حوت" في القنوات المائية بأبو ظبي والسلطات تحذر

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رصد
Reuters David Loh
سمكة قرش حوت
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حذرت هيئة البيئة في أبو ظبي بالإمارات، السكان، من السباحة أو الغوص في قناة "الباهية" المائية، بعد رصد سمكة "قرش حوت" يبلغ طولها سبعة أمتار، في المياه يوم الأحد.

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كما تم تحذير السكان من إطعام ذكر "القرش الحوت"، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة.

ويعتبر هذا ثاني "قرش حوت" يتم رصده مؤخرا، بعد مشاهدة "قرش حوت" صغير قبل أسبوع واحد فقط.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن القرش عاد إلى قناة "الراحة" المائية، وكان تحت المراقبة المستمرة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقال مسؤول من هيئة البيئة في أبوظبي: "لقد عاد قرش الحوت الصغير لدينا إلى الراحة بعد أن شوهد آخر مرة قبل أسبوع، وعلى مدار الأسابيع الستة التي كنا نراقبها، لاحظنا أنه فقد بعض الوزن، لذلك من خلال تفاهمنا مع ناشيونال أكواريوم، بشأن التعاون البيئي وحماية الحياة البرية، فإننا نكمل نظامه الغذائي ببعض الكريل حتى يعود إلى البحر". 

ونشرت هيئة البيئة على حسابها في "إنستغرام" توضيحا حول الأمر.

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. عاد قرش الحوت الصغير مياه منطقة الراحة بعد أن شوهد آخر مرة الأسبوع الماضي. على مدار الأسابيع الستة التي كنا نراقبه، لاحظنا فقدانه لبعض الوزن، فبادرنا بإكمال نظامه الغذائي من خلال توفير بعض القشريات الصغيرة حتى عودته للبحر و ذالك بالتعاون مع "ذا ناشونال أكواريوم" تفعيلاً لمذكرة التفاهم في مجال إنقاذ وإعادة تأهيل الأنواع البحرية. نراقب حالياً قرش حوت أخر في منطقة الباهية، وهو ذكر كبير يبلغ طوله حوالي 7 أمتار. و نرجوا من الافراد الامتناع عن السباحة أو الغوص أو إطعامهم أو الاقتراب منهم. كم نرجو من مرتادي البحر والوسائل البحرية المركبات تفادي قناة الباهية والقيادة بحذر. كما نود أن نشكر شركائنا في جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي وشركة الدار العقارية وموانئ أبوظبي وأبوظبي البحرية ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لجهودهم وتعاونهم مع الهيئة #هيئة_البيئة Our juvenile whale shark has returned to Al Raha after last being seen there one week ago. Over the six weeks we have been monitoring him we noticed that he had lost some weight so through our MOU with the National Aquarium on environmental cooperation and wildlife protection we are supplementing his diet with some krill until he returns to sea. We are also monitoring a second whale shark, a large 7m male in Al Bahia. If you are lucky enough to see them please refrain from swimming with them, diving with them, feeding them or approaching them. And a big thank you to our partners supporting with this endangered species protection: Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority, Department of Municipalities and Transport, Abu Dhabi Municipality, Abu Dhabi Ports, Abu Dhabi Maritime, Abu Dhabi Marine, Aldar and the National Aquarium Abu Dhabi. #EnvironmentAbuDhabi #environmentagency

A post shared by Environment Agency - Abu Dhabi (@environmentabudhabi) on

المصدر: "سبوتنيك"

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