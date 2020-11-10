رصد "قرش حوت" في القنوات المائية بأبو ظبي والسلطات تحذر

حذرت هيئة البيئة في أبو ظبي بالإمارات، السكان، من السباحة أو الغوص في قناة "الباهية" المائية، بعد رصد سمكة "قرش حوت" يبلغ طولها سبعة أمتار، في المياه يوم الأحد.

إقرأ المزيد

كما تم تحذير السكان من إطعام ذكر "القرش الحوت"، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة للأنواع المهددة.

ويعتبر هذا ثاني "قرش حوت" يتم رصده مؤخرا، بعد مشاهدة "قرش حوت" صغير قبل أسبوع واحد فقط.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن القرش عاد إلى قناة "الراحة" المائية، وكان تحت المراقبة المستمرة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقال مسؤول من هيئة البيئة في أبوظبي: "لقد عاد قرش الحوت الصغير لدينا إلى الراحة بعد أن شوهد آخر مرة قبل أسبوع، وعلى مدار الأسابيع الستة التي كنا نراقبها، لاحظنا أنه فقد بعض الوزن، لذلك من خلال تفاهمنا مع ناشيونال أكواريوم، بشأن التعاون البيئي وحماية الحياة البرية، فإننا نكمل نظامه الغذائي ببعض الكريل حتى يعود إلى البحر".

ونشرت هيئة البيئة على حسابها في "إنستغرام" توضيحا حول الأمر.

المصدر: "سبوتنيك"