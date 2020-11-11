"كلاشينكوف" تكشف عن بندقية صيد جديدة

كشفت شركة "كلاشينكوف" عن بندقية صيد شبه آلية عيار 366 تم تصميمها على أساس بندقيتي " آكا – 12" و"آكا – 15" الآليتين.

وتختلف بندقية الصيد TR3 عن السلاح القتالي الخفيف بماسورتها الملساء. أما طولها فلم تطرأ عليه أية تعديلات.

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ويسمح هذا التصميم بإطلاق النيران باستخدام الرصاص والخردق على حد سواء، فضلا عن زيادة كثافة الرمي.

وعلاوة على ذلك فإن بندقية الصيد حصلت على مخزن شفاف جديد.

يذكر أن شركة "كلاشينكوف" كانت قد أطلقت في وقت سابق بندقيتي الصيد الآليتين بعيار 5.45 و7.62.

بينما لا تزال شركة "كلاشينكوف" تنتج بندقية الصيد ذات الماسورة الملساء التي تستخدم طلقات عيار 366. وتم تزويدها بلوحات "بيكاتيني" للأجهزة الإضافية والتي تركب على صندوق الماسورة والأخمص القابل للطي وجهاز التصويب البصري.

المصدر: سلاح روسيا