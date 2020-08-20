"كلاشينكوف" تكشف عن بندقية صيد ذكية

تكشف شركة "كلاشينكوف" الروسية في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي عن بندقية صيد ذكية .

تختلف عن كل سابقاتها الروسية والأجنبية. وتتميز البندقية بأنها يمكن أن تتزامن مع أي هاتف ذكي.

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وقال ناطق باسم الشركة إن بندقية الصيد الذكية صممت على أساس بندقية " إم إر – 155" ذات الماسورة الملساء.

وقد أطلقت على البندقية الذكية تسمية Ultima. ولا تختلف البندقية عن نموذجها الأصلي بإمكانية ربطها بالهواتف الذكية فحسب بل وبديكور خارجي حديث.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن بندقية الصيد الأوتوماتيكية "إم -إر 155" ظهرت في سوق الأسلحة عام 2017 ومن مميزاتها الوزن المحدود والارتداد الخفيف ووجود جهاز يوقف عملية التعمير وتوفير الطاقة والمظهر الخارجي المعاصر.

يذكر أن منتدى "الجيش - 2020 " العسكري التقني الدولي سيقام في 23 - 29 أغسطس في مجمع "باتريوت" العسكري الترفيهي بضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا