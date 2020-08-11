روسيا تطلق نسخة مدنية من بندقية الصيد كبيرة العيار

بدأ في روسيا الإنتاج الصناعي المتسلسل لنسخة مدنية من بندقية القنص "أو إس في – 96 – إم تسي 567" عيار 12.7 ملم.

وذلك بعد أن اجتازت كل الاختبارات الضرورية.

وقال ناطق باسم شركة "الأجهزة فائقة الدقة" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية إن اختبارات النموذج المدني للبندقية كانت ناجحة.

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وأشار الناطق إلى أن العمل على تصنيع واختبار البندقية اختتم العام الماضي. وقد أنتجت دفعة اختبارية أولى لبندقيات القنص المدنية التي ستنتج على دفعات.

يذكر أن بندقية القنص العسكرية كبيرة العيار تستخدم لإصابة القوة البشرية وكذلك المعدات الحربية الخفيفة. وتستخدم البندقية طلقة الرشاش عيار 12.7 ملم وطلقة القنص أيضا. وبمقدورها إصابة الأهداف على مسافة 1.8 ألف متر. وقد تزودت بها وحدات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفدرالي.

أما النسخة المدنية للبندقية فيفترض أن تستخدم في حقول تنقيب الثروات الطبيعية ومواقع مد أنابيب النفط والغاز.

المصدر: سلاح روسيا