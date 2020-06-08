روسيا تصمم بندقية قنص ترمي إلى مسافة 7 كيلومترات

يعمل المهندسون الروس على تصميم بندقية قنص يبلغ مدى عملها 7 كيلومترات . وسيستخدم هذ السلاح ذخائر بعيار كبير وقدرة فائقة.

وقال رئيس شركة Lobaev Arms الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة الخفيفة، فلاديسلاف لوبايف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن مهندسي شركته يصممون سلاحا لا مثيل له في العلم وهو بندقية القنص DXL-5 التي ترمي إلى مسافة قياسية تتراوح بين 6 و7 كيلومترات.

إقرأ المزيد

وأعاد لوبايف إلى الأذهان أن7 كيلومترات هي مسافة ترمي إليها مدافع هاون عيار 120 ملم من طراز "ساني".

وأوضح أن سر الرمي البعيد للبندقية يكمن في تطبيق بضع تكنولوجيات حديثة.

وقال إن طلقة DXL-5 عبارة عن منتج خارق يختلف عن سابقاته بسرعة الرصاص الابتدائية التي تزيد أضعافا عن سرعة الرصاص الذي كانت الشركة تستخدمه سابقا.

وقال إن الإصابة بنسبة 100% تضمن عند الرمي من مسافة 3 كيلومترات. أما 7 كيلومترات هي مسافة قصوى لرمي بندقية القنص.

فيما رفض رئيس الشركة الكشف عن أسرار تصميمية أخرى لبندقيته واكتفى بالقول إنه يأمل بأن تكون البندقية جاهزة مطلع العام المقبل على الرغم من وباء فيروس كورونا.

المصدر: سلاح روسيا