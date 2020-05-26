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القوات الخاصة الروسية تتزود ببندقية قنص حديثة

العلوم والتكنولوجيا

القوات الخاصة الروسية تتزود ببندقية قنص حديثة
Sputnik المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية
صورة أرشيفية
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تسلم لواء القوات الخاصة المرابط في مدينة تامبوف الروسية دفعة من بندقيات القنص الحديثة من طراز" إس بي – 98".

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ويستثني نموذج جديد للبندقية أي تشويه ناتج عن تسخين الماسورة في صورة تظهر على شاشة جهاز التصويب. وتم تزويد البندقية كذلك بأخمص تلسكوبي قابل للانطواء يمكن التحكم فيه، فضلا عن لوحة تركب فيها أجهزة التصويب التي تكبر الهدف بمقدار 12 مرة وجهاز للرؤية الليلية وجهاز ليزري خاص بدلالة الهدف.

وتتميز البندقية بمواصفات عالية عند إطلاق النيران من مسافة كيلومتر واحد. فيما يبلغ المدى الأقصى لعملها 3800 متر. وذلك عند إطلاق النار برصاص عيار 7.62 ملم.

وتم تصميم بندقية القنص على أساس بندقية "ريكورد" الرياضية روسية الصنع. وتختلف عنها بسعة مخزنها الذي يتسع لـ10 طلقات.

 المصدر: روسيسكايا غازيتا

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