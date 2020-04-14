صحيفة بريطانية: بندقية القنص الروسية قادرة على تغيير موازين القوى في ميدان القتال

اهتمت وسائل الإعلام البريطانية كثيرا ببندقية "سومراك" الروسية الجديدة.

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وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية إن بندقية القنص الروسية الواعدة قد تكون أكثر بندقيات القنص فعالية وخرقا في العالم. وأشارت إلى أن البندقية بوزن 10 كيلوغرمات قادرة على إصابة الهدف من مسافة 3 آلاف متر. وفي بعض الأحيان يمكن أن ترمي إلى مسافة 4200 متر، مع العلم أن أكبر مدى لعمل بندقية القنص البريطانية L115A3 يبلغ 1500 متر فقط.

ولفت مقال نشرته الصحيفة إلى أن البندقية الروسية هي سلاح للقناصين المحترفين. وتخصص ذخائرها القوية 408 Chey Tac عيار 10.3*77 ملم للرمي إلى مسافة بعيدة. وإنها تضمن سرعة تحليق الرصاصة 900 متر في الثانية، ما يزيد 3 أضعاف سرعة الصوت. وبمقدور تلك الرصاصة خرق قضيب سكة الحديد بسمك 3 سنتيمترات وأية سترة مدرعة.

ونقلت الصحيفة عن خبير بريطاني في مجال الاستطلاع العسكري التقني قوله إن بندقية القنص الروسية التي تصيب الهدف على مسافة ميليْن قادرة على تغيير موازين القوى في ميدان القتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا