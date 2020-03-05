شاهد تدريبات قوات القناصين في الجيش الروسي

نشر موقع "إزفيستيا" الروسي مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات فرق القناصين التابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي.

ويظهر المقطع كيف كان الجنود يتدربون على أساليب التمويه والتخفي في مختلف المناطق التي تحاكي مواقع العدو، وكيف تدربوا على استخدام مختلف أنواع بنادق القنص الروسية بعيارات مختلفة والاعتماد على أدوات التوجيه والمناظير الحديثة التي طورتها روسيا في الأعوام الأخيرة.

والملفت في هذه التدريبات وفقا لبعض المراقبين هو تمكن أحد القناصين من إصابة هدف صغير يعادل حجمه قطعة نقود معدنية من مسافة 800 م تقريبا.

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وشارك في التدريبات التي جرت في أحد ميادين التدريب بضواحي موسكو نحو 100 قناص، تدربوا فيها على استعمال 90 قطعة سلاح، من ضمنها قناصات Dragunov الحديثة، وقناصات SVLK-14 S الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن قناصا روسيا تمكن العام الماضي وتحت جنح الظلام من استخدام قناصة روسية من نوع SVLK-14 SUMRAK، ليصيب فيها هدفا بأبعاد 60/60 سم بخمس رصاصات، على مسافة 1920م، ويسجل بهذا الإنجاز رقما قياسيا لإصابة الأهداف في الظلام.

المصدر: إزفيستيا