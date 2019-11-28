تحت جنح الظلام.. قناص روسي يصيب هدفه على مسافة قياسية (فيديو)

سجل القناص الروسي، سيرغي شماكوف، رقما قياسيا جديدا بإصابة الأهداف في الظلام، وحقق إنجازا عجز الكثيرون عن تحقيقه من قبل.

ويظهر شريط الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" كيف تمكن شماكوف من إصابة هدف بأبعاد 60/60 سم بخمس رصاصات 408 CheyTac (10.3 ملم) على مسافة 1920 مترا تحت جنح الظلام، ليكون أول من حقق مثل هذا الإنجاز.

واعتمد القناص في تحقيق إنجازه على بندقية القنص الروسية (SVLK-14 (SUMRAK، من تطوير شركة Lobaev، ومنظار ليلي من تطوير الشركة ذاتها أيضا.

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وهذا الإنجاز ليس الأول للقناصين الروس في عالم القنص، ففي عام 2017 تمكن القناص الروسي، أندريه ريزانسكي، من تحطيم الأرقام القياسية في إصابة الأهداف على مسافات بعيدة، وأصاب هدفا على مسافة 4210 أمتار، معتمدا على نفس نوع القناصة التي استخدمها شماكوف، وطلقات خاصة طورتها شركة Lobaev.

المصدر: زفيزدا