شاهد قدرات بندقية القنص الروسية Kord (فيديو)

بدأت القوات العسكرية الروسية مؤخرا باختبار بنادق Kord الحديثة التي صنفت من بين أفضل بنادق القنص في العالم.

ويبلغ طول هذه البندقية 142 سم، أما وزنها فـ 12.5 كلغ، كما زودت بقدرة على إطلاق النار رشا ودراكا لتصيب أهدافها بدقة متناهية على مسافات تصل إلى 2000 متر.

ويمكن لهذه القناصة إطلاق أنواع مختلفة من المقاذيف من عيار 12.7 ملم، كالطلقات المتفجرة، والطلقات الحارقة، والطلقات القادرة على اختراق الدروع الواقية والسيارات المصفحة وناقلات الجنود من مسافات بعيدة.

المصدر: وكالات روسية