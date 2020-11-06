الجيش الصيني يكشف عن ليزر مقاتل (فيديو)

اختبر العسكريون الصينيون منظومة ليزر مقاتل أثناء تدريبات أجرتها الدفاعات الساحلية الصينية ذاتية الحركة في خليج بوخاي بالبحر الأصفر.

وقد عرضت قناة CCTV7 التلفزيونية الصينية فيلما قصيرا يسلط الضوء على تلك المنظومة والتدريبات العسكرية.

وأظهر الفيلم عربتين مدولبتين تابعتين لمنظومة الليزر حيث يتلقى أفراد طاقم المنظومة إشارة الاستنفار القتالي ويحتلون مواقعهم حسب الترتيب القتالي لتعقب الصاروخ المهاجم عليهم باستخدام وسائل بصرية ورادارات.

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ثم اختفى الصاروخ من شاشة الرادار لسوء الطقس واستمرت عملية تعقبه بناء على مساره المعروف بمقتضى سيناريو التدريبات.

فيما لم يظهر الفيلم لحظة تشغيل الليزر. كما إنه لم يظهر مواصفاته التقنية والتكتيكية.

وحسب المعلومات غير المؤكدة التي أوردتها بعض المدونات الصينية المتخصصة في أسلحة القوات البحرية وبوابة Dambiev الإلكترونية بصورة خاصة فإن قوة جهاز الليزر بلغت نحو 100 كيلوواط. وافترضت البوابة كذلك أن المنظومة قادرة على تدمير الأهداف الجوية على مسافة 7 كيلومترات.

المصدر: سلاح روسيا