انتهاء اختبار منظومة روسية حديثة مضادة للغواصات

انتهت يوم 3 نوفمبر في بحر بارنتس بشمال روسيا اختبارات منظومة روسية جديدة مضادة للغواصات.

وفي حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، أدلى مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية بأن منظومة "اوتفيت" (الاستجابة) المضادة للغواصات، قد اجتازت بنجاح الاختبارات الحكومية، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في البحرية الروسية في ديسمبر المقبل. وقد بدأت وزارة الدفاع الروسية بالفعل في شراء دفعات من هذه المنظومة.

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وأضاف المصدر أن اختبارات المنظومة أجرتها فرقاطة "الأميرال كاستانوف" من مشروع 22350 الحديث، وأوضح أن غالبية السفن البحرية الروسية، بما في ذلك الطراد الصاروخي "الأميرال ناخيموف"، سوف تزود بمنظومة "أوتفيت" الحديثة.

يذكر أن شركة "غيدروبريبور" الروسية هي التي قامت بتصميم وتصنيع منظومة "أوتفيت" المضادة للغواصات، وتتكون المنظومة من صواريخ مضادة للغواصات تطلق من منصات عمودية، ذاتها التي تطلق منها كذلك صواريخ "كاليبر" و"تسيركون". ويحمل كل صاروخ طوربيدا صغيرا موجها يسقطه بمظلة الصاروخ إلى البحر، حيث يبدأ حينها ذاتيا البحث عن الغواصات المعادية، باستخدام رادار صوتي.

ويبلغ مدى عمل إطلاق الصاروخ التابع للمنظومة 40 كيلومترا.

المصدر: تاس