روسيا تستعرض قدرات عربتها البرمائية القتالية الجديدة في الماء (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية مقطع فيديو يظهر قدرات عربة Strela المصفحة البرمائية الجديدة على العوم والحركة في المياه.

ويظهر في المقطع كيف نزلت العربة إلى أحدى أحواض الاختبار المائية وعامت على سطح الماء وتحركت بسلاسة ملحوظة، وكيف استطاعت تغيير وجهتها وهي في مكانها على سطح الماء، الأمر الذي يجعلها تتميز عن جميع المركبات العسكرية البرمائية.

وتبعا لمذيع القناة الذي شارك في تصوير مقطع الفيديو فإن المركبة قادرة على الحركة في الماء حتى انتهاء الوقود فيها، أي أنها قادرة على العوم حاليا لمدة 8 ساعات تقريبا، وفي المستقبل سيتم تعديلها لتكون قادرة على العوم في المسطحات المائية التي يصل ارتفاع الموج فيها إلى متر واحد.

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد استعرضت نسخ مدرعات Strela الجديدة لأول مرة في منتدى "الجيش-2020" الذي عقد العام الجاري، وأشار الخبراء إلى أن هذه المدرعات تتميز بخفة الحركة بفضل هيكلها الأخف بمرتين من هياكل مدرعات "تيغر" الروسية، فضلا عن أن سرعتها تصل إلى 155 كلم/سا، كما أن هياكلها جهزت بملحقات خاصة ليتم حملها بمروحيات "مي-17" الروسية، وتصفيحها قادر على حمايتها من انفجارات الألغام والعبوات الناسفة ومن أعيرة بنادق كلاشنيكوف-47 الآلية وأعيرة بنادق АКМ وقناصات SVD.

المصدر: زفيزدا