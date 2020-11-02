اكتشاف نشاط "مثير" حول نوع نادر من الأجسام الفضائية!

اكتشف فريق من علماء الفلك "المتحمسين للغاية" نشاطا لنوع نادر من الأجسام الفضائية التي تكون صخرية مثل الكويكب ولكنها أيضا مغمورة بالغبار والغاز مثل المذنبات.

وتُعرف هذه الأجرام السماوية غير العادية باسم Centaurs، مثل مخلوق نصف إنسان ونصف حصان من الأساطير اليونانية. إنها في الواقع كواكب صغيرة نشأت في حزام كايبر الجليدي، على حافة نظامنا الشمسي.

© NASA/JPL

وفي الواقع، على الرغم من قيام علماء الفلك بمسح السماء بلا هوادة، تم اكتشاف 18 Centaurs نشطا فقط منذ عام 1927. كما أنه من الصعب للغاية مراقبتها لأنها باهتة وبعيدة جدا وتتحرك بطرق غير عادية.

© Northern Arizona University

وطور فريق العلماء من جامعة شمال أريزونا تقنية جديدة لمراقبة Centaurs، تسمى 2014 OG392، وقاموا باكتشاف مهم.

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وأنشأ الفريق خوارزمية لمسح آثار النشاط في الصور الموجودة من الفضاء. ومكنهم ذلك من مراقبة 2014 OG392 وهو يحول المواد الصلبة إلى غازات - في عملية تعرف باسم التسامي - تاركا وراءه هالة طويلة تشبه المذنب.

وتضمنت الخطوة التالية في العملية استخدام النمذجة الحاسوبية لمعرفة أنواع الجليد، التي يمكن أن تحترق من الصخور لتكوين الهالة. وحدد التحقيق أن ثاني أكسيد الكربون والأمونيا هما المرشحان الأكثر ترجيحا.

وقالت كولين تشاندلر، الباحثة الرئيسية: "إنني متحمسة جدا لأن مركز الكواكب الصغيرة منح تسمية جديدة تتناسب مع النشاط الذي اكتشفناه على هذا الجسم غير العادي".

ويُعتقد أن الأجرام السماوية مثل هذه تعود إلى فجر النظام الشمسي، ويُعتقد أنها بالكاد تغيرت منذ مليارات السنين. ويأمل الخبراء أن تساعد دراستهم في إلقاء الضوء على كيفية تشكل وتطور الكواكب، بما في ذلك الأرض.

المصدر: RT