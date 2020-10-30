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سيارة مبتكرة تتحول إلى "طائرة" في غضون 3 دقائق "تُطرح" للبيع قريبا (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

سيارة مبتكرة تتحول إلى
KleinVision/youtube
"سيارة مبتكرة" تتحول إلى طائرة في غضون 3 دقائق "تُطرح" للبيع قريبا
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كشف باحثون أن السيارة المبتكرة AirCar V5 التي تتحول إلى طائرة في غضون ثلاث دقائق فقط، قد تُطرح للبيع في الأشهر الستة المقبلة.

وصُممت السيارة المثيرة للإعجاب من قبل أستاذ سلوفاكي عمل على هذا المفهوم على مدى ثلاثين عاما

ويُظهر مقطع فيديو حديث على "يوتيوب"، البروفيسور ستيفان كلاين، وهو يكمل رحلتين على ارتفاع 1500 قدم في بدعته الغريبة. واختبرها في مطار بييشتاني في سلوفاكيا.

ويأمل كلاين أن يتمكن من بيع سياراته الطائرة للأثرياء، ويدعي أن لديه بالفعل مشتريا.

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وقال: "بعد الانتهاء من جميع اختبارات الطيران المطلوبة وفقا للوائح EASA، سنقدم نموذجا بمحرك ADEPT  300 حصان معتمد، خلال الأشهر الستة المقبلة".

ويُطلق على شركة كلاين اسم Klein-Vision، وتبدو سياراتها أشبه بالسيارات أكثر من غيرها من العروض التي تشبه الطائرات بدون طيار.

وتعمل السيارة الطائرة بمحرك BMW سعة 1.6 لتر، ويمكنها السفر بسرعة 125 ميلا في الساعة.

وقال أنطون زاجاك، الشريك المؤسس للأعمال: "مع AirCar ستصل إلى وجهتك دون متاعب ركوبك إلى المطار والمرور عبر الأمن التجاري، يمكنك قيادة سيارتك AirCar إلى ملعب الغولف أو المكتب أو المركز التجاري أو فندقك وتوقفها في مكان عادي لوقوف السيارات".

لم تكن هناك أية معلومات عن الأسعار حتى الآن.

المصدر: ذي صن

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