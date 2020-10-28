روسيا تستعرض أول إطلاق لصاروخها الجديد المضاد للدروع (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو استعرضت فيه أول عملية إطلاق أجريت من المروحيات لصاروخ Vikhr-1 الجديد المضاد للدروع.

وتبعا للوزارة فإن الصاروخ الجديد أطلق من مروحية عسكرية من نوع Ka-52، تابعة لسلاح الجو في المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي، وتمكنت المروحية من إطلاق الصاروخ من ارتفاع 300 م تقريبا ليصيب هدفا على بعد 8 كيلومترات.

وأشار ملاح المروحية، أندريه سوكولوف إلى "أن منظومة صواريخ Vikhr-1 عملية جدا وسهلة الاستخدام، وتعتمد على مبدأ أطلق وانسى، فبعد أن يتم تعين الهدف عبر رادارات الطائرة يتعين على الطيار الضغط على زر الإطلاق، لتتولى بعدها المنظومة والصواريخ ملاحقة الهدف وتدميره".

وكانت شركة "كلاشينكوف" المطورة للمنظومات المذكورة قد ذكرت خلال فعاليات منتدى "الجيش-2020" أن منظومتها المعدلة الجديدة صممت لتحمل على مقاتلات Su-25T و Su-39 الهجومية، ومروحيات Ka-50 و Ka-52 العسكرية الروسية، وهناك نسخ خاصة منها طورت لتثبت على القوارب وسفن الدوريات العسكرية الصغيرة.

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كما استعرضت خلال المنتدى صاروخا مخصصا لهذه المنظومة أكدت أنه قادر على إصابة أهدافه على مسافة 10 كلم، تدمير المدرعات المحمية بدروع تفاعلية، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية التي تطير بسرعة تصل إلى 800 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا