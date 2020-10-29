كاميرات محطة الفضاء الدولية توثق إعصار زيتا أثناء مرورها فوقه

بينما كان الإعصار زيتا يتجه نحو الساحل الشمالي لخليج المكسيك، يوم 28 أكتوبر، التقطت محطة الفضاء الدولية بعض المناظر المذهلة للعاصفة الهائلة من المدار الأرضي.

ومرت محطة الفضاء فوق زيتا قبل الواحدة ظهرا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 17 بتوقيت غرينتش)، حيث سجلت الكاميرات الخارجية للمحطة الدولية فيديو للإعصار وهو يزداد قوة.

The International Space Station orbited above Hurricane Zeta as it churned in the Gulf of Mexico just before 1pm ET today. pic.twitter.com/bv65GjsSv2 — Intl. Space Station (@Space_Station) October 28, 2020

وبينما لا تستطيع محطة الفضاء الدولية رؤية العاصفة إلا عندما يمر مدارها فوق السحب الدوامة، تراقب وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إعصار زيتا عن كثب مع مجموعة من الأقمار الصناعية لرصد الأرض.

والتقط القمر الصناعي GOES-East التابع لإدارة NOAA، والذي يراقب باستمرار الساحل الشرقي للولايات المتحدة من مدار ثابت بالنسبة للأرض، مقطع فيديو بفاصل زمني لزيتا يُظهر حركته من ليلة الثلاثاء 27 أكتوبر، حتى صباح الأربعاء 28 أكتوبر.

TROPICAL UPDATE: @NOAA's #GOES16🛰️ is using high-resolution visible imagery to track #HurricaneZeta as it quickly approaches the Gulf Coast this afternoon. #Zeta now has winds of 100 mph and a #Hurricane Warning is in effect. Latest: https://t.co/VTAp4gGkHs. #LAwx#MSwxpic.twitter.com/uuG1HbScjA — NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) October 28, 2020

وفي تحديث صدر مساء يوم الأربعاء، ذكر المركز الوطني للأعاصير أن إعصار زيتا وصل إلى اليابسة بالقرب من كوكوديري بولاية لويزيانا، حيث قدرت سرعة الرياح 110 أميال في الساعة (ما يزيد عن 175 كم / ساعة)، قبل أن يضعف إلى عاصفة استوائية في وقت مبكر من يوم الخميس فوق وسط ولاية ألاباما.

المصدر: ساينس