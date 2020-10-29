قناصة روسية جديدة تشد أنظار الأمريكيين!

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا أبدت إعجاب خبرائها فيه ببندقية القنص الجديدة DVL-10M3 التي كشفت عنها روسيا في أكتوبر الجاري.

وجاء في المقال "طورت روسيا مؤخرا بندقية قنص يمكن أن تصبح أسطورة في عالم البنادق، إنها بندقية DVL-10M3 متعددة العيارات التي صنعتها شركة Lobaev Arms وكشفت عنها خلال معرض Interpolitex-2020 الذي عقد في موسكو في أكتوبر الجاري، وبالرغم من أن هذه البندقية أصغر حجما من البنادق الشبيهة إلا أنها قاتلة وعالية الدقة، لقد تمكنت الشركة المصنعة من تخفيض وزنها إلى 4.5 كلغ، واعتماد سبطانة بطول 500 ملم، وجعلتها تتمتع بدقة إصابة جيدة جدا ومعدل قليل لانحراف الطلقة في الهواء".

وتعتبر بندقية DVL-10M3 أحدث نموذج مطور عن بنادق القنص DVL-10M1 التي طرحتها روسيا عام 2014، وتتميز بإمكانية تزويدها بسبطانتها الخاصة القادرة على إطلاق مقذوفات سرعتها أقل من سرعة الصوت.

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وتم تزويد هذه البندقية بأخمص تلسكوبي متحرك يمكن تعديل طوله ليناسب مختلف وضعيات الاستعمال، إضافة إلى سكك تثبيت خارجية تستعمل لتركيب مختلف أنواع المناظير والملحقات على البندقية، كما يمكن تزويدها بكواتم للصوت تجعلها "صامتة" تماما.

المصدر: سلاح روسيا