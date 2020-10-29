4 غواصات روسية ضمن تصنيف أفضل الغواصات الكلاسيكية الـ5

أدخل الخبير الأمريكي في مجال القوات البحرية 4 غواصات روسية وسوفيتية غير نووية في قائمة أفضل الغواصات الكلاسيكية الـ5.

كما ضم التصنيف العام الذي أعده الخبير الأمريكي 53 غواصة، بما فيها غواصات إبان الحرب العالمية الثانية.

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وأخذ التصنيف بالحسبان قدرة أسلحة الغواصات والحمولة القتالية القصوى وعدد الطوربيدات والصواريخ التي تطلقها من منصات عمودية.

فيما لم تشمل القائمة الغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشغلت غواصة Ohio الأمريكية التي تحمل 154 صاروخا مجنحا مزودا برؤوس غير نووية من طراز "توماهوك" المرتبة الأولى في التصنيف. أما المرتبتان الثانية الثالثة فشغلتهما الغواصتان الروسيتان من مشروعي "ياسن" و"أنتاي". وبمقدور "ياسن" أن تحمل 40 صاروخا مجنحا من طراز "أونكس" أو 50 صاروخا من طراز "سيركون" أو "كاليبر". فيما غواصة "أنتاي" تحمل 32 صاروخا مجنحا.

وشغلت غواصة Seawolf الأمريكية المرتبة الرابعة في التصنيف لقدرتها على إطلاق 50 طوربيدا أو صاروخا من منصة واحدة. واحتلت غواصتا "أكولا" و"براكودا" السوفيتيتان المرتبة الخامسة المشتركة لتزويدهما بطوربيدات قوية.

وضم التصنيف العام كذلك الغواصات الفرنسية والسويدية والألمانية والصينية. كما شمل الغواصات التابعة لإيطاليا وإيران والكوريتين الشمالية والجنوبية.

المصدر: سلاح روسيا