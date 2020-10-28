بيلاروس تختبر روبوتا مقاتلا (فيديو)

شهد أحد ميادين التدريب في الجيش البيلاروسي اختبار أول روبوت مقاتل محلي الصنع.

وقد نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية مقطع فيديو أظهر اختبار الروبوت المقاتل المسمى بـ "فيستل". وقد اختبر الأخصائيون البيلاروس أنظمة قيادة النيران الأوتوماتيكية وغيرها من إمكانات الروبوت المقتاتل.

إقرأ المزيد

وتم الكشف عن الروبوت لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في مينسك بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية أن شركة "بي إس في تي" هي التي قامت بتصميم الروبوت وقال البيان إن الروبوت عبارة عن عربة مسيرة مزودة بمنصة دوارة نصبت عليها 18 ماسورة تطلق صواريخ "إس – 5" الجوية غير الموجهة بعيار 57 ملم.

وبمقدور الروبوت ، حسب البيان، اكتشاف الهدف من مسافة 3500 متر وذلك بفضل تزويده بمحطة "غراتش" الإلكترونية البصرية ونظام معالجة المعلومات الذي يتضمن عناصر الذكاء الاصطناعي. ويقوم الروبوت بعد اكتشاف الهدف بحساب اتجاه الرماية وغيره من المواصفات. ويتم التحكم في الروبوت عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا