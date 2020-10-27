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نشر فيديو لأول درون من طراز "أوريون" يخدم في الجيش الروسي

العلوم والتكنولوجيا

نشر فيديو لأول درون من طراز
Youtube.com
صورة أرشيفية
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نشرت قناة "إن تي في" التلفزيونية الروسية في برنامجها " العرض" مقطع فيديو أظهر إمكانات درون "أوريون" المقاتل الذي دخل الخدمة في الجيش الروسي.

وذلك بعد انطلاق إنتاجه الصناعي على دفعات.

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وجاء في البرنامج التلفزيوني أن الدرون الروسي المقاتل قادر على حمل 200 كيلوغرام من القنابل تحت جسمه وجناحيه. ويمكن أن يزداد هذا الوزن بفضل مواصفات جوية ممتازة للدرون.

ولفت البرنامج إلى أن "أوريون" تم تصميمه أولا كدرون استطلاع. لكن إمكاناته ازدادت الآن إلى حد بعيد ليصبح درونا مقاتلا قادرا على حمل أنواع مختلفة من الذخائر، بما فيها قنابل "كاب – 20" الموجهة وصواريخ "جو – أرض" الخفيفة.

ويجري إقلاع الدرون وهبوطه أوتوماتيكيا، أما مركز قيادته فلا يضم طيارين محترفين. وهناك مشغل واحد يمكن أن يتحكم في الدرون أثناء تنفيذه المهام الموكلة إليه

المصدر: سلاح روسيا

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