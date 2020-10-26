صحيفة أمريكية تقيّم أسلحة غواصة "فولخوف" الحديثة الروسية

قيّمت صحيفة The Natonal interest الأمريكية غواصة "فولخوف" الروسية غير النووية التي دخلت تشكيلة أسطول المحيط الهادئ الروسي ووصفت أسلحتها بأنها مثيرة للإعجاب.

وقد أدهشت كاتب مقال نشرته اتلصحيفة منظومة "كاليبر – بي إل" وطوربيدات عيار 533 ملم وكذلك الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة المتوفرة في غواصة "فولخوف".

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يذكر أن الأمريكيين أطلقوا على الغواصات الصامتة التابعة لمشروع "فارشافيانكا" تسمية "الثقب الأسود" لقدرتها على التخفي عن الرادارات المائية.

وتخصص تلك الغواصات، حسب الصحيفة، لخوض العمليات الحربية في البحار غير العميقة وفي المياه الاقليمية. وإنها فعالة جدا في مكافحة الغواصات المعادية.

وجاء في المقال إن غواصة "فولخوف" تتميز بسرعة فائقة للسير تحت الماء والتي تبلغ 20 عقدة وعمق الغوص نحو 300 متر.

يذكر أن "فولخوف" هي غواصة الديزل الكهربائية من مشروع 636.3 (فارشافيانكا) التي تنتمي إلى الجيل الثالث لغواصات الديزل التي أطلقت عليها تسمية "الثقب الأسود" لصعوبة اكتشافها، ما يضمن إمكانية مهاجمة السفن المعادية من مسافة بعيدة وقصيرة على حد سواء. وستخدم الغواصة في أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وتضم أسلحتها الصواريخ المجنحة التي تطلق عن طريق أجهزة الطوربيد من تحت الماء.

وتبلغ إزاحتها 2350 طنا على سطح البحر و3950 طنا تحت الماء، طولها 73.8 متر، عرضها 9.9 متر، غطسها 6.2 متر،

ويبلغ عدد أفراد طاقمها 52 فردا. وتم تزويدها بأحدث أجهزة الملاحة والصواريخ فائقة الدقة والطوربيدات فائقة السرعة.

المصدر: سلاح روسيا