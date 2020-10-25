روسيا.. استعدادات لتدشين غواصة جديدة لأسطول المحيط الهادئ مسلحة بصواريخ "كاليبر"

تستعد مؤسسة "المسافن الأميرالية" الروسية الخاصة ببناء السفن لتدشين غواصة "ماغادان" الجديدة التي ستخدم في أسطول المحيط الهادئ الروسي، حسبما أوردت وزارة الدفاع.

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وفي ختام اجتماع عقده القائد العام للقوات البحرية الروسية، نيقولاي يفمينوف، اليوم الأحد، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن غواصة "ماغادان" هي الثالثة في سلسلة الغواصات التي تدار بوقود الديزل والكهرباء والتابعة للمشروع 636.3، الذي يتم بناؤها لصالح أسطول المحيط الهادئ.

يذكر أن الغواصات من هذا المشروع مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى، التي سبق أن استخدمتها غواصات أسطول البحر الأسود الروسي لدى إطلاقها من مياه البحر الأبيض المتوسط على مواقع للمسلحين المتطرفين في سوريا.

المصدر: إنترفاكس