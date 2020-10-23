أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلح بغواصة صاروخية جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد سيتسلم قريبا غواصة صاروخية جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سلاح البحرية الروسي، إيغور ديغالو: "يوم السبت 24 أكتوبر سيتم تسليم الغواصة فولكوف لأسطول المحيط الهادئ التابع للجيش الروسي، ضمن فعاليات حفل رسمي، وبحضور عدد من الشخصيات من الجيش ووزارة الدفاع الروسية".

وأشار ديغالو إلى أن "فولكوف" هي ثاني غواصة روسية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "636.3" لصالح أسطول المحيط الهادئ الروسي، والعام الماضي استلم الأسطول غواصة من هذا النوع.

وكانت روسيا قد انتهت من تطوير "فولكوف" وأنزلتها إلى المياه العام الماضي، وخضعت هذه الغواصة لعدة مراحل من التجارب الحكومية ما بين مارس ويونيو العام الجاري.

ويطور مركز "روبين" الروسي الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء في إطار المشروع الحكومي الروسي "636.3" لتكون غواصات ذات قدرات عالية على المناورة، وتستخدم كوسيلة لتدمير السفن والغواصات المعادية وحماية القواعد البحرية والساحلية.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الغوص إلى عمق 300 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، كما سلحت بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا