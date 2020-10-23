الجيش الروسي يستخدم طائرات النقل العملاقة للتعامل مع الأهداف الأرضية المعادية!

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات التكتيكية التي أجراها سلاح الجو في البلاد مؤخرا، مستخدما فيها طائرات النقل الكبيرة Il-76.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التدريبات التي جرت في منطقة تفير الروسية مؤخرا كان الهدف منها تدريب الطيارين والطواقم على استعمال طائرات Il-76 الكبيرة لتدمير أهداف افتراضية معادية، وخلق عنصر المفاجأة للعدو الافتراضي.

وخلال التدريبات حلقت طائرات Il-76 على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز الـ 400 م، وتمكنت طواقمها من رصد دبابات العدو المفترض ومواقعه ومدرعاته، وتم التعامل مع الأهداف بالقنابل والأسلحة الرشاشة التي جهزت بها الطائرات، كما تمرن الطيارون والملاحون على الإقلاع والهبوط وتحديد وجهة هذه الطائرات في ظروف الطقس السيء معتمدين على الأجهزة الملاحية والحسابات المعقدة التي أجروها.

إقرأ المزيد

وبدأت روسيا بتطوير طائرات Il-76 منذ حقبة الاتحاد السوفيتي، وأطلقت منها عدة نماذج معدلة منذ ذلك الحين، ويمكن لهذه الطائرات العملاقة العمل في مختلف الظروف المناخية، ونقل حمولات تصل إلى 60 طنا، والتحليق لمسافات تصل إلى 4200 كلم، بسرعة تصل إلى 800 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا