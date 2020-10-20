العثور على قرية قديمة في القرم تعود إلى عصر الأورطة الذهبية

أعلن فاديم مايكو، مدير معهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء الآثار اكتشفوا قرية قديمة تعود إلى عصر الأورطة الذهبية في منطقة لينينسكي الواقعة شرق شبه الجزيرة.





ووفقا له، اكتشف علماء الآثار أنقاض عدد من القرى القديمة من بينها قرية تعود إلى عصر الأورطة الذهبية خلال عملية مد خط أنابيب المياه إلى فيودوسيا وكيرتش. وبلغت مساحة الحفريات في البداية 4400 متر مربع عثر خلالها على علامات تؤكد أن المكان كان مستوطنة قديمة.

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ويشير البروفيسور ألكسندر كيسلي، من معهد آثار القرم، إلى أن علماء الآثار يعملون في هذه المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي ولكنهم لم يعثروا على أشياء جدية، إلا خلال عمليات مد أنابيب الماء. ويقول "نعمل هنا منذ سبعينيات القرن الماضي وكنا نسأل السكان المحليين عن Adzhi-El المثبتة على الخارطة، لأننا لم نكن نعرف ماذا تعني. ولكن كما يبدو أن El تعني قرية وAdzhi قد تكون "حاج" أو ما شابه ذلك، أي قرية الحاج و ربما كانت القرية واقعة على طريق الحج".

وقد اكتشف علماء الآثار في هذه القرية حفر منزلية، وبعد دراستها، استنتج الخبراء أن هذا المكان قرية قديمة تعود إلى عصر الأورطة الذهبية (القرنين 14 و15). وتتميز الحفر المنزلية التي تعود إلى عصر الأورطة الذهبية باحتوائها على عظام المواشي والكلاب وليس القطع الخزفية.

واكتشفوا خلال عمليات الحفر والتنقيب، قرى أخرى تعود إلى العصر البرونزي (3000-1200 سنة قبل الميلاد).

ويقول مايكو، "قرية Adzhi-El المكتشفة كبيرة نسبيا، ويحتمل أنها تأسست أواسط القرن الرابع عشر الميلادي وكانت قائمة حتى نهاية القرن الثامن عشر. وقد عثر فيها على أشياء مختلفة بما فيها قطع نقدية معدنية". وأضاف، حتى الآن جرت عمليات الحفر والتنقيب في جزء محدود من القرية، ويقول "المساحة الأساسية للقرية لم تحفر بعد، و سوف تستمر عمليات الحفر والتنقيب فيها حالما تتوفر الأموال اللازمة ".

المصدر: نوفوستي