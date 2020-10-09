الأسطول الروسي يحصل على سفينة دعم لوجستي بقدرات مميزة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول البحري في جيش البلاد سيحصل على سفينة دعم لوجستي قادرة على العمل في البحار المتجمدة.

وجاء في بيان صادر عن مصنع سيفرنايا فيرف الروسي لبناء السفن "أجريت مؤخرا بعض الاختبارات لمعدات سفينة الدعم اللوجستي الجديدة Vsevolod Bobrov التي طورت في إطار المشروع الحكومي رقم 23120 لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان "لقد استكمل بناء حجرات هذه السفينة وتجهيزها منذ مدة، ومن المفترض أن تسلم لطاقمها أواخر أكتوبر الجاري أو أوائل نوفمبر القادم، وأن تخضع لاختبارات في بحر البلطيق بداية ديسمبر العام الجاري، وقدم أفراد الطاقم إلى المصنع للتعرف على السفينة وأجزائها الأساسية، خريف العام الماضي ووضعت بعض الملاحظات التي تم على أساسها إدخال بعض التعديلات على مشروع بنائها ما تسبب بتأخير موعد تسليمها بعض الوقت.. هذه ثالث سفينة تنتجها روسيا في إطار المشروع رقم 23120، بدأ العمل على مشروع هذه السفينة عام 2013، وأنزلت أول مرة إلى المياه عام 2016".

وتتميز سفن الدعم اللوجستي التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في البحار والمحيطات المتجمدة دون أن تشق كاسحات الجليد طرقا خاصة لها.

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ويبلغ طول هذه السفن 95 مترا، وعرضها 22 م، ويمكنها الحركة في المياه بسرعة 18 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل، والعمل لـ 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، كما جهزت بحجرات خاصة لنقل البضائع، ورافعات خاصة.

المصدر: سلاح روسيا