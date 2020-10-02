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الجيش الروسي يحصل على "سلاح فتاك"!

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يحصل على
RT
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن جيش البلاد بدأ يتسلم أنواعا جديدة من الصواريخ المخصصة لراجمات Tornado-G.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ما يميز الصواريخ الجديدة المصممة لهذه الراجمات هو قدرتها على إصابة الأهداف بدقة بفضل رؤوسها الخاصة القادرة على الانفصال عن الجسم الرئيسي للصاروخ.

فعند اقتراب الصواريخ من أهدافها ينفصل الرأس القتالي عنها ويهبط بشكل عمودي نحو الهدف معتمدا على مظلات صغيرة، وهذا الأمر يمكن الذخائر من إصابة المدرعات في قسمها العلوي وتدميرها بسهولة، كون المدرعات من الأعلى أقل تصفيحا عادة، كما ستكون هذه الصواريخ ذات فعالية عالية في تدمير قوى وأفراد العدو المتواجدة في الخنادق والتحصينات الميدانية.

وما يميز راجمات Tornado-G الروسية عن باقي راجمات الصواريخ التقليدية أيضا هو أن صواريخها الجديدة مزودة بأنظمة توجيه تعتمد على الأقمار الصناعية لتحديد وإصابة الهدف بدقة، كما أن العربات الحاملة لهذه المنظومات مجهزة بأنظمة متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية أيضا، تمكن القادة العسكريين من تحديد إحداثيات المركبة بدقة وتوجيهها لإصابة الأهداف.

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وقبل مدة كانت روسيا قد استعرضت أيضا نوعا جديدا من الراجمات الصاروخية تحمل اسم Tornado-C، لديها ذات الخصائص تقريبا، ومزودة بصواريخ موجهة عالية الدقة.

المصدر: سلاح روسيا

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